На площадке завода «Гусар» прошло совещание ТПП области

На прошлой неделе Торгово-промышленная палата Владимирской области провела выездное рабочее совещание на Гусевском арматурном заводе «Гусар» в Гусь-Хрустальном. В нем приняли участие все руководители ТПП, а также представители крупных предприятий Владимирской области. Основной темой встречи стало подведение итогов работы региональной палаты в 1 квартале 2017 года.



В рамках встречи генеральный директор завода Александр Берёзкин лично провел экскурсию по заводу для ее участников. Он продемонстрировал производственные возможности «Гусара», новое оборудование и рассказал об этапах строительства литейного завода, открытие которого запланировано на следующий год.



Напомним, завод «Гусар» с 2004 года является членом Торгово-промышленной палаты Владимирской области, активно участвует в ее деятельности и поддерживает региональные инициативы. Предприятие неоднократно выступало площадкой для проведения различных деловых мероприятий, организованных администрацией Владимирской области.



По материалам пресс-службы завода «Гусар»