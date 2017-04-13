Журнал «С.О.К»: мнимая идентичность и нелегальные подделки продукции в Германии

Общеэкономический ущерб от фальсификации продукции в Германии оценивается на сумму около 50 миллиардов евро. По причине сокращения рабочих мест и снижения оборота компаниям приходится решать сложные задачи, чтобы обеспечить потребителей износостойкой, качественной и безопасной продукцией. В борьбе с фальсификацией немецкая санитарно-техническая промышленность выступает за качество изделий, экологически осознанное производство и корректное управление персоналом.



На первый взгляд они кажутся идентичными по форме, цвету и функциональности, однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что изделие изделию рознь. Фальсификация продукции –



проблема, сопровождающая немецких производителей санитарно-технического оборудования на протяжении десятилетий. Прогрессивные тенденции, такие как глобализация, Интернет и технические инструменты, например, 3D-принтер, способствуют появлению подделок. При этом экономический урон по причине фальсификации продукции связан с большими убытками: согласно исследованию консалтинговой компании Ernst & Young, проведенному в 2015 году, ущерб, наносимый немецким компаниям, составляет 56 миллиардов евро в год.



Наряду с производителями санитарно-технического оборудования существенные риски безопасности распространяются и на продавцов, сантехников и конечных потребителей, так как подделки никогда не могут сравниться по качеству с оригинальной продукцией. В Германии промышленные и монтажные предприятия обязаны использовать только такие материалы, которые соответствуют стандартам и тем самым гарантируют чистоту питьевой воды. Однако, необходимые стандарты, требуемые в отношении материалов и красящих пигментов в чувствительной сфере питьевой воды, очень редко учитываются производителями фальсифицированной продукцией. «Подделки часто содержат высокий процент вторичного металла. Латунные сплавы обнаруживают слишком много свинца, никеля и кадмия. Это может приводить к возникновению аллергических реакций и даже вызывать долгосрочные повреждения органов», – утверждает Дирк Люккеманн. Кроме того, фальсифицированная продукция способствует переносу инфекции: например, из-за отсутствия клапана обратного потока возникает угроза бактериального загрязнения всей системы питьевого водоснабжения.



Низкосортные материалы, отрицательно влияющие на качество питьевой воды, недостаточная механическая стабильность и опасность травмирования представляют не только угрозу для здоровья, но и дополнительно наносят значительный урон репутации соответствующих компаний. И хотя дизайн и можно частично скопировать, мануфактурное качество скопировать невозможно.



Как распознать подделки? «Подозрения всегда вызывает сравнительно низкая цена», – поясняет Файт Шпак из компании Mepa. Кроме того, многие подделки можно распознать по отсутствующему знаку технического контроля. «И, разумеется, по плохому качеству материала и обработки. Однако, для конечного потребителя это, к сожалению, трудно определить.» Если они хотят быть уверенными на сто процентов, им остается только приобретать изделия через ремесленные предприятия, которые закупают свою продукцию в местах специализированной оптовой торговли бытовой техникой. При покупке через Интернет риск приобретения подделки значительно повышается.



По материалам журнала «С.О.К»