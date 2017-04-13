«Сименс» выпустит новые модели клапанов

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» компании «Сименс» анонсирует выход новых моделей 6-ходовых регулирующих клапанов VWG41.10 условным диаметром DN10. Новые модели расширяют линейку 6-ходовых регулирующих клапанов, формируя совместно с управляющими контроллерами, датчиками и приводами укомплектованное решение для применения в 4-ех трубных системах холодных и горячих потолков небольшого размера.



Линейка 6-ходовых регулирующих клапанов «Сименс» имеет следующие преимущества:



1) данное решение заменяет систему из 4 раздельных клапанов с приводами, снижая затраты на оборудование, его установку, подключение и настройку;



2) заказчику предлагается гибкий подход к монтажу благодаря наружной резьбе на клапане и широкому списку монтажных фитингов различных диаметров (для клапана DN20);



3) экономия энергоносителя благодаря герметичному перекрытию неработающей части системы, предотвращение нежелательной циркуляции.



По материалам пресс-службы «Сименс»