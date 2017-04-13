ЧТПЗ совместно с МАКО и АСИ проведет международную конференцию по дуальному образованию

С 12 по 14 апреля 2017 года в рамках Московского международного салона образования пройдет I Всероссийская научно-практическая конференция «Дуальное образование: стандарты, технологии, лучшие практики». Организатором мероприятия выступила Группа ЧТПЗ совместно с Международной ассоциацией корпоративного образования (МАКО) и Агентством стратегических инициатив (АСИ).



Конференция соберет компании, успешно реализующие проекты дуального образования, представителей государственных органов и общественных организаций, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования. Ведущие эксперты проанализируют международный опыт дуального образования и возможность его применения в российских условиях, рассмотрят проблематику нормативной базы.



«Дуальное образование, при котором студенты получают практические знания на реальном производстве - всемирно признанная система подготовки кадров. Группа ЧТПЗ одной из первых российских компаний начала развивать систему дуального обучения на основе государственно-частного партнерства. Сегодня мы продолжаем работу по созданию лучших условий для студентов, совершенствуем образовательную программу, уделяя особое внимание наставничеству, модульному обучению и приобретению конкретных навыков», – отмечает директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых. Напомним, ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России.



По материалам пресс-службы ЧТПЗ