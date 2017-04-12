«Транснефть» перевооружает резервуарный парк ЛПДС «Бердяуш – ПП»

В Челябинском нефтепроводном управлении АО «Транснефть – Урал» в рамках Программы технического перевооружения и реконструкции (ТПР) ведутся работы в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Бердяуш – ПП». В настоящее время произведено отключение технологических трубопроводов станции от магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Уфа – Омск и Уфа – Петропавловск. Также на ЛПДС «Бердяуш – ПП» уже демонтированы два резервуара вертикальных стальных объемом по 5 тыс. куб. м.



Технологические трубопроводы от резервуарного парка до МНПП Уфа – Омск будут полностью демонтированы. Взамен существующих технологических трубопроводов, связывающих станцию с МНПП Уфа – Петропавловск, в рамках проекта строительства резервуара объемом 2 тыс. куб. м (РВС-2000 №2) будет смонтирован новый трубопровод с подключением к МНПП через новый фильтр-грязеуловитель. Также на технологическом трубопроводе будут установлены новые задвижки с электроприводами.



По материалам пресс-службы «Транснефти»