«Данфосс» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Лэнд»

ООО «Данфосс» и ведущий магазиностроитель «ЛЭНД» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов. Компании объединили усилия в сфере обучения технического персонала «ЛЭНД», а также представителей торговых и промышленных объектов с современными холодильными системами: в частности, они планируют совместно заниматься разработкой программ обучения, повышением квалификации специалистов различных уровней, внедрением новых технологий и оборудования в образовательный процесс.



По материалам пресс-службы «Данфосс»