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«Данфосс» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Лэнд»

12 апреля, 2017 15
ООО «Данфосс» и ведущий магазиностроитель «ЛЭНД» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов. Компании объединили усилия в сфере обучения технического персонала «ЛЭНД», а также представителей торговых и промышленных объектов с современными холодильными системами: в частности, они планируют совместно заниматься разработкой программ обучения, повышением квалификации специалистов различных уровней, внедрением новых технологий и оборудования в образовательный процесс.

По материалам пресс-службы «Данфосс»
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