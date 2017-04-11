ARAKO оснащает арматурой Украинские АЭС

Компания ARAKO (входит в «Атомэнергомаш») продолжает поставки трубопроводной арматуры для украинских АЭС. Последняя отгрузка — для атомной электростанции Запорожская — осуществилась в феврале этого года, на электростанцию было отгружено в общей сложности 49 единиц сильфонных клапанов A10 и A20 с ручным управлением. ARAKO поставляет арматуру для украинских АЭС уже много лет. В прошлом году, например, чешский производитель арматуры поставил для Запорожской, Ровенской и Южно-Украинской АЭС 300 единиц этих специальных клапанов общей стоимостью более 2 млн евро. Следующая поставка, в этот раз для украинской атомной электростанции Хмельницкая, запланирована на апрель этого года. В комплект поставки будут входить специальные сильфонные клапаны стоимостью около 600 тыс. евро.



По материалам пресс-службы ARAKO