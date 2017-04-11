«Кроне» примет участие в выставке «Нефтегаз-2017»

Пресс-служба «Кроне» приглашает посетить стенд компании на предстоящей 17-й международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Компания «Кроне» специализируется на производстве КИПиА для измерения объемного и массового расхода, уровня, давления и температуры, а также анализа различных сред в рамках коммерческого и технологического учета.



Линейка продукции, выпускаемая производственным предприятием «КРОНЕ-Автоматика» (Самара), включает электромагнитные, ультразвуковые и вихревые расходомеры, радарные, рефлекс-радарные, байпасные и буйковые уровнемеры, а также ответные фланцы из различных материалов, выносные камеры, струевыпрямители, прямые участки, переходы (сужающие устройства) и прочие металлоконструкции.



ООО «КРОНЕ-Автоматика» имеет собственную метрологическую базу, представленную установками объемно-динамическими REFERENCE TOWER PSTR 04 и PISTON PROVER PSTR 05, установками поверочными расходомерными Flow Master и Flow Master Mini, а также уровнемерными установками TDR LEVEL MASTER и RADAR MASTER для поверки рефлекс-радарных и радарных уровнемеров. Все установки зарегистрированы в государственном реестре РФ, как эталон 1-го разряда.



На стенде компании «Кроне» будет представлена информация о контрольно-измерительных приборах, среди которых имеются новинки производства, отличающиеся уникальными характеристиками. Также на стенде компании будут присутствовать специалисты предприятия, которые проконсультируют посетителей по оборудованию производства «Кроне» и дадут исчерпывающие ответы на вопросы. Также у посетителей будет возможность ознакомиться с рекламно-информационной продукцией по контрольно-измерительным приборам компании «Кроне».



По материалам ИЦ выставки