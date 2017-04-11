KSB оснастил насосами крупнейший в Европе проект очистки сточных вод

Концерн KSB (Германия) поставил 21 насос по заказу речного объединения «Эмшерское товарищество» для использования в канализационном коллекторе Эмшер, также известном как Эмшерский канал, который в настоящее время является крупнейшим в Европе проектом по очистке сточных вод. Две новых канализационных насосных станции в городах Боттроп и Гельзенкирхене оснащены насосами серии Sewatec в специальном исполнении. Канализационные насосы Sewatec сухой установки хорошо зарекомендовали себя и широко применяются на многих КНС во всем мире.



Самые крупные агрегаты, поставляемые для Эмшерского проекта, имеют мощность двигателя 470 кВт и могут обрабатывать до 6 480 кубических метров стоков в час. Главной их отличительной особенностью является конструкция корпуса. В отличие от стандартного исполнения насосов Sewatec, корпус этих агрегатов выполнен с тангенциальным выходом напорного патрубка, что позволяет достигнуть еще более высокой производительности. Для этих же целей были оптимизированы и рабочие колеса, причем приоритетное значение придавалось обеспечению высочайшего уровня эксплуатационной надежности. Примечательно то, что производительность насосов во время проведения испытаний оказалась даже выше тех значений, которые прогнозировались при выполнении расчетов методом трехмерного математического моделирования потоков жидкости.



Все агрегаты для данного проекта произведены по спецзаказу на заводе KSB в Галле. Насосные станции в Боттропе и Гельзенкирхене используются для подъема сточных вод из восточной долины р.Эмшер в канализационный коллектор (Эмшерский канал), расположенный выше уровня реки. Оттуда вода поступает на очистные сооружения Эмшерского товарищества. Протяженность Эмшерского канала 51 километр, здесь собираются сточные воды, поступающие от более 1,8 миллиона жителей, и стоки, сбрасываемые промышленными и коммерческими предприятиями этого района Германии. По каналу сточные воды транспортируются на очистные сооружения в Боттропе и Динслакене.



По материалам пресс-службы KSB