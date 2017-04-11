В АДЛ РАССКАЗАЛИ ОБ УЧАСТИИ В ВЫСТАВКЕ «МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ»

Компания АДЛ представила инженерное оборудование для модернизации производственных линий и повышения энергоэффективности предприятий на 15-й международной выставке оборудования и технологий для агропромышленных предприятий «Молочная и мясная индустрия 2017». Выставка проходила с 28 февраля по 3 марта 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» и объединила тысячи отраслевых специалистов из России и зарубежных стран.
В рамках выставочной экспозиции на стенде АДЛ было представлено оборудование собственного производства: трубопроводная арматура и продукция для пароконденсатных систем, а также электрооборудование для решения задач энергосбережения. Продукция зарубежного производства была представлена электрооборудованием шведской компании CG Drives & Automation (Emotron), а также трубопроводной арматурой производства Pekos, Polna и Armstrong. Кроме того, на стенде впервые была представлена продукция нового партнера АДЛ — французской компании Safi, специализирующейся на производстве запорной арматуры из полимерных материалов, отличающихся высокой стойкостью к химически агрессивным, опасным и токсичным средам. Более подробно об экспозиции вы можете узнать, посмотрев видеорепортаж компании с мероприятия.
По материалам пресс-службы АДЛ
В рамках выставочной экспозиции на стенде АДЛ было представлено оборудование собственного производства: трубопроводная арматура и продукция для пароконденсатных систем, а также электрооборудование для решения задач энергосбережения. Продукция зарубежного производства была представлена электрооборудованием шведской компании CG Drives & Automation (Emotron), а также трубопроводной арматурой производства Pekos, Polna и Armstrong. Кроме того, на стенде впервые была представлена продукция нового партнера АДЛ — французской компании Safi, специализирующейся на производстве запорной арматуры из полимерных материалов, отличающихся высокой стойкостью к химически агрессивным, опасным и токсичным средам. Более подробно об экспозиции вы можете узнать, посмотрев видеорепортаж компании с мероприятия.
По материалам пресс-службы АДЛ