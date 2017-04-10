ОМК продолжит сотрудничать с «Газпромом»

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) Анатолия Седых. Было отмечено, что многолетнее сотрудничество компаний носит стратегический характер. Трубная продукция ОМК соответствует высоким стандартам и требованиям, которые предъявляет «Газпром». В частности, ОМК является поставщиком труб для реализации ключевых газотранспортных проектов компании, в том числе для строительства газопроводов «Ухта — Торжок — 2», «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».



Алексей Миллер и Анатолий Седых обсудили перспективы развития сотрудничества, в том числе разработку и освоение производства новых видов трубной продукции в интересах «Газпрома».



По материалам пресс-службы ОМК