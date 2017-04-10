Участником Aquatherm St. Petersburg станет Кластер водоснабжения и водоотведения

Водный кластер, созданный в апреле 2015 года при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», станет участником выставки Aquatherm St. Petersburg 2017, которая пройдет с 19 по 21 апреля в «Экспофоруме». Напомним, целью Водного кластера является формирование условий для разработки и внедрения новых технологий в сфере водоснабжения и водоотведения на основе российских разработок. Кластер состоит из трех сегментов: образовательного, технологического и промышленного. Образовательный сегмент представлен Водной академией и образовательными учреждениями-партнерами. Технологический сегмент включает демонстрационно-выставочный центр Кластера, консалтинговый и инжиниринговый центры. Промышленный сегмент состоит из компаний-производителей продукции и материалов для сферы водоснабжения и водоотведения.



В рамках выставки на стенде кластера свою продукцию представят 5 компаний – членов кластера:



1. Компания «СБРКС» – липецкая трубная компания «Свободный сокол» является единственным производителем труб и фасонных частей из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в диапазоне диаметров (проходное сечение) от 80 до 1 000 мм в России и странах СНГ. Трубы из ВЧШГ производятся длиной 6 метров, с внутренним и наружным защитным покрытиями. Трубы, фитинги, арматура, люки и другие комплектующие из ВЧШГ для систем водоснабжения и канализации входят в перечень конструкционных материалов, обеспечивающих надежную и долгосрочную работу на срок не менее 100 лет.



2. Компания «Твелл» представит на выставке установку УМВ-8 – первый в мире автоматизированный фильтр на базе уникальных полимерных фильтроэлементов, имеющий минимальный расход промывных вод. При рейтинге фильтрации от единиц микрон, за один цикл промывки установка расходует 40 л воды при производительности 8 м3/час, то есть 0,5% - недостижимый результат для аналогов.



3. Компания АО «Рекон» занимается поставкой химических реагентов для водоподготовки и водоотведения: дизенфиктанты, коагулянты, флокулянты, биоциды, антинакипины, пеногасители. Также в сферу деятельности входит проведение лабораторных и опытно промышленных испытаний по подбору реагентов для водоподготовки и водоотведения, проектирование, строительство, монтаж, обслуживание и поставка химических реагентов и оборудования для бассейнов, аквапарков и SPA, транспортировка, хранение и фасовка химической продукции.



4. Компания Hawle – это австрийский холдинг, производитель высококачественной арматуры для водоснабжения и водоотведения. С 2011 года работает завод в России (г. Чаплыгин, Липецкая область), в связи с чем получен статус отечественного производителя, попадающего под программу импортозамещения. На заводе производятся уникальные задвижки в монолитном корпусе Hawle-А (DN 50–DN 300), пожарные гидранты DUO-GOST, штурвалы, фланцы. Hawle может предложить практически любое инженерное решение в сфере холодного водоснабжения. Для обеспечения наличия изделий Hawle располагает сетью складов и дилеров по всей России, поставки которым осуществляются еженедельно.



5. Компаниия ООО «ЗДТ Ареопаг» – ведущий производитель дозировочной техники на российском рынке (более 1000 готовых решений для дозирования жидкостей), член Российской ассоциации производителей насосов, входящей в Европейскую ассоциацию Europump. Входит в Союз производителей нефтегазового оборудования и ведет свою деятельность уже более 25 лет. Специалисты ООО «ЗДТ «Ареопаг» проектируют и производят дозировочные насосы типа НД, мембранные насосы типа НДМ, перистальтические (шланговые) насосы, блочное оборудование, а также предохранительную и защитную арматуру. ООО «ЗДТ «Ареопаг» ведет работу по программе импортозамещения насосного оборудования и предлагает отечественные аналоги с сохранением технических характеристик таких производителей, как LEWA, ProMinent, Brand+Luebbe, Milton Roy, Grundfos, SEKO, DKM и др.



По материалам организаторов Aquatherm St. Petersburg