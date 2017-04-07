ТЭМЗ наращивает чистую прибыль

Как сообщает ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ, ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» (ТЭМЗ) в 2016 году получило 110 млн рублей чистой прибыли против 15,8 млн рублей убытка годом ранее. В годовом отчете компании, в частности, говорится, что основной доходной статьей



предприятия стало производство электрооборудования для компаний нефтегазовой отрасли – 390,639 млн рублей. Кроме того, томский завод получил доход от производства инструментов (31,388 млн рублей), пневматического или механизированного ручного инструмента (32,615 млн рублей), трубопроводной арматуры (18,731 млн рублей), частей подъемно-транспортного оборудования (18,175 млн рублей) и других видов деятельности. При этом затраты на производство составили 463,589 млн рублей, в том числе, на приобретение сырья было потрачено 179,919 млн рублей, на зарплату сотрудников – 178,257 млн рублей.



По материалам ИНТЕРФАКС