AviComp Controls представит разработки в области систем управления компрессоров и паровых турбин на выставке «Нефтегаз-2017»

AviComp Controls GmbH (Германия) – инжиниринговая компания, которая специализируется на системах управления компрессоров и паровых турбин – примет участие в выставке «Нефтегаз-2017» (стенд №21C11). В настоящее время компания имеет 2 направления бизнеса:



1е направление – создание АСУ для новых компрессоров. AviComp Controls получает заказы на системы управления для новых машин от ведущих мировых компрессорных компаний на базе контроллеров различных производителей по требованию заказчика. Это контроллеры SIMATIC, ControlLogix, Triconex и др. Компания поставила системы управления более чем для 1,3 тыс. компрессоров, которые работают в 60 странах мира на предприятиях нефтепереработки, газопереработки, химии, нефтехимии, энергетики, металлургии и др. отраслей. Для России и стран СНГ компания поставила системы управления более чем для 150 компрессоров для 13 НПЗ, 12 крупных ТЭЦ, а также предприятий химии, нефтехимии и других отраслей промышленности.



2е направление бизнеса компании – модернизация систем управления действующих компрессоров.



По материалам организаторов выставки «Нефтегаз-2017»