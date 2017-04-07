ОАО «Волгограднефтемаш» поставит насосное оборудование в страны ближнего зарубежья

Как сообщают в пресс-службе компании, на «Волгограднефтемаше» полным ходом идут работы по изготовлению насосного оборудования для предприятий Казахстана и Беларуси. Так, четырнадцать центробежных нефтяных насосов, в том числе пять высоконапорных агрегатов типа ТСД, будут установлены на Павлодарском нефтехимическом заводе в рамках реализации проекта его модернизации. В начале лета вся эта партия насосного оборудования в блочном исполнении будет отправлена заказчику автомобильным транспортом.



Для Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода в производстве находятся три центробежных нефтяных насоса типа НКВ. Их отгрузка намечена на третий квартал текущего года. Шеф-монтаж будет осуществляться представителями ОАО «Волгограднефтемаш».



По материалам пресс-службы ОАО «ВНМ»