В «Данфоссе» рассказали о преимуществах преобразователей частоты VACON 20 X и VACON 100 Х

В продуктовой линейке частотно-регулируемых приводов компании «Данфосс» особое место занимают VACON® 20 X и VACON® 100 X. Эти серии имеют компактный корпус и отлично зарекомендовали себя при применении в децентрализованных приложениях. Они совместимы с любыми асинхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами. Высокая гибкость и расширенный функционал позволяют потребителю выбрать наиболее оптимальное решение. Преобразователи частоты незаменимы в конвейерах, насосах и вентиляторах, во влагозащищенном оборудовании.



Концепция предполагает размещение прибора непосредственно на электродвигателе. В результате значительно сокращаются затраты на прокладывание кабелей питания и связи, не требуется вынос управляющей аппаратуры в отдельный шкаф управления, отпадает необходимость в вентиляции и кондиционировании помещения щитовой. Также немаловажна существенная экономия времени при монтаже оборудования и вводе его в эксплуатацию. Отличительной особенность серии 20 Х является съемная текстовая клавиатура для копирования или вставки параметров. Ее можно снять и разместить рядом с устройством либо использовать удаленно при вводе привода в эксплуатацию. Расширительный слот дает возможность подключаться к другим сетевым интерфейсам, а также к платам ввода/вывода. Клавиатура имеет энергонезависимую память и крепится с помощью магнитного фиксатора. В модели 100 X и сам привод, и клавиатуру можно монтировать в четырех различных позициях. Это означает, что независимо от выбранного способа установки клавиатура всегда будет доступна пользователю.



VACON 20 X и VACON 100 X оснащены широким набором опций. Среди них ПИД-контроллер и фильтр ЭМС, безопасное отключение крутящего момента, встроенный сетевой выключатель и большое количество доступных сетевых интерфейсов. Встроенная функция PLC с использованием методов программирования IEC61131-1 позволяет OEM производителям менять программную логику и список параметров с помощью дополнительного инструмента программирования VACON®. Оба привода функционируют со степенью защиты до IP66 и могут работать при температуре до 40°C, а линейка 100 Х при снижении номинальных характеристик - до 60°C. Это позволяет использовать устройства в сложных условиях окружающей среды. VACON 20 Х доступен мощностью от 0,37 до 7,5 кВт, а серия 100 Х - от 1,1 до 37 кВт.



По материалам пресс-службы «Данфосс»