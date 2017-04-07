ЗАО «ДС Контролз» станет участником выставки «Нефтегаз-2017»

ЗАО «ДС Контролз» приглашает всех желающих на международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», которая пройдет в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 17 – 20 апреля 2017 года. Специалисты компании готовы встретить Вас на стенде №22D75 в павильоне 2 зал 2 ЦВК «Экспоцентр» по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14.



На стенде компании вы сможете ознакомиться с новинками производственной линейки компании, получить исчерпывающие консультации о продукции, полный перечень технической и рекламной информации, провести переговоры о поставках оборудования. Для получения электронного билета и бесплатного прохода на выставку необходимо пройти предварительную онлайн регистрацию на сайте.



По материалам пресс-службы ЗАО «ДС Контролз»