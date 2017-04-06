На АО «Уралхиммаш» подали иск о несостоятельности

Заявление в суд на старейший завод Урала передал башкирский завод «Сателлит», который специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Как сообщается в картотеке дела, сумма исковых требований составляет 8,59 миллиона рублей. На заводе предположили, что это способ оказать давление на руководство предприятия для скорейшей оплаты счетов за поставленную продукцию.



Напомним, завод «Уралхиммаш» был построен в 1941 году. Сегодня это один из ведущих российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной,химической и других отраслей промышленности. С 2008 года «Уралхиммаш» входит в группу «Объединенные машиностроительные заводы», стратегическим партнером которой выступает «Газпромбанк».



По материалам портала Regnum

