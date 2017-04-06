ООО «РТМТ» перешло на ГОСТ 33259-2015

Как сообщает пресс-служба предприятия, начиная с апреля 2017 года вся новая трубопроводная арматура производства «РТМТ» выпускается в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования». При необходимости изготовления трубопроводной арматуры по другим стандартам, сообщает РТМТ, данное требование нужно указать при заказе продукции.



По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»