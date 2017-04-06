НПФ «РАСКО» снизил цены на датчик давлений ДЕМ-202РАСКО

Пресс-служба компании сообщила о начале весенней акции – снижении цен на датчики-реле разности давлений ДЕМ-202РАСКО. Только до 31 мая 2017 розничная цена составит 4650 руб. с НДС:
Цена, руб. с НДС
Цена, руб. с НДС
|Розничная
|4650,00
|4534,00
|4418,00
|договорная
Датчики ДЕМ-202 отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействующим факторам (ударам, вибрации, качке, попаданию внутрь пыли и воды, воздействию соляного (морского) тумана, плесени и т.п.), а также высокой коммутационной стойкостью электрических контактов. Они предназначены для контроля и двухпозиционного регулирования давления (разности давлений) жидких и газообразных сред, применяются в котельных, тепловых пунктах, системах отопления, вентиляции и кондиционирования, для автоматизации насосных, компрессорных и холодильных установок, а также регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности. Рабочая среда: вода, воздух, масла, хладоны и другие жидкости и газы, неагрессивные по отношению к сталям и медным сплавам.
По материалам пресс-службы НПФ «РАСКО»