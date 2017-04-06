Росстандарт назвал получателей субсидий на разработку стандартов в 2017 году

27 марта 2017 года в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам проведения отбора на право получения субсидий из федерального бюджета на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих исполнение требований технических регламентов.



Отбор проводился в соответствии с пунктом 16 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1394, и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2016 г. № 1934 «Об образовании комиссии по вопросам проведения отбора юридических лиц на право получения субсидий из федерального бюджета на разработку международных, региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих применение и исполнение требований технических регламентов».



По итогам заседания Комиссией определены юридические лица, прошедшие отбор на право получения субсидии из федерального бюджета на разработку международных,



региональных и национальных документов в области стандартизации, обеспечивающих исполнение требований технических регламентов. Список юридических лиц (разработчиков документов по стандартизации), прошедших конкурсный отбор на получение субсидий на разработку стандартов:



- ООО «Авангард» (г. Санкт-Петербург);



- ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (г. Москва);



- ООО «Каланча» (Московская область).



Стандарты, представленные для участия в отборе, были разработаны в рамках программы национальной стандартизации и включены в перечни стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований следующих технических регламентов Таможенного союза:



- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;



- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;



- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



По материалам пресс-службы Росстандарта