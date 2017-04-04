KSB представила новую экономичную установку повышения давления

На выставке ISH во Франкфурте-на-Майне (Германия) компания KSB впервые представила свою новую полностью автоматическую установку повышения давления Delta Compact. Данная компактная модель станет важным элементом линейки установок повышения давления для широкого спектра областей применения. Delta Compact предназначена для работы с питьевой водой и имеет все необходимые допуски.



Эта установка может использоваться для обеспечения питьевой водой жилых и административных зданий, а также подачи технической воды на промышленные и торговые предприятия. Она также найдет свое применение в системах орошения, дождевания, использования дождевой воды. Благодаря своей компактной конструкции Delta Compact занимает минимальное монтажное пространство, что является идеальным решением для небольших объектов.



В состав установки входит один или два горизонтальных центробежных насоса, каждый из которых оснащен частотным преобразователем. Система частотного регулирования обеспечивает энергоэффективную работу насосов с поддержанием постоянного давления, независимо от изменений расхода воды. Насосы имеют встроенную электронную защиту от сухого хода. Все детали, контактирующие с водой, выполнены из нержавеющей стали и материалов со специальным покрытием, что обеспечивает их отличную коррозионную стойкость.



Установка поставляется готовой к подключению. Так как все параметры настраиваются сразу на заводе-изготовителе, ввод в эксплуатацию максимально прост: необходимо подключить кабель питания и задать необходимое давление. Через беспотенциальный контакт возможно подключение к системе управления зданием для осуществления мониторинга работы установки.



По материалам пресс-службы KSB