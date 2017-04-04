МК «Сплав» прошел проверку «Линде Инжиниринг Рус»

В конце марта машиностроительную корпорацию «Сплав» вновь посетили представители «Линде Инжиниринг Рус», входящей в международную компанию «Linde Group». Целью визита одной из крупнейших инжиниринговых корпораций стало проведение на «Сплаве» предквалификации полного процесса разработки и производства криогенной арматуры.



Как сообщает Олеся Александрова, начальник Управления по продажам арматуры для нефтегазохимического производства МК «Сплав», сотрудничество с одной из крупнейших инжиниринговых компаний и включение корпорации в реестр аккредитованных компанией поставщиков открывает широкие возможности по участию в проектах, реализуемых «Линде



Инжиниринг групп» не только в России, но и за рубежом: «Это не первое посещение нашего предприятия представителями данной компании. В прошлом году вместе с сотрудниками российского подразделения «Linde Group» приезжали и их коллеги из Индии. Оба аудита прошли успешно, наши специалисты ответили на все интересующие вопросы как в области производственного процесса, так и в части конструкторской и технологической подготовки».



Напомним, криогенная арматура – одно из наиболее значимых направлений производственной политики МК «Сплав». Конструкция данной группы арматуры рассчитана на работу при сверхнизких температурах (до –260°C) с легковоспламеняющимися криогенными средами (гелий, азот, углеводороды и пр.). Требования, которые предъявляются для криогенной арматуры, очень серьезны – это и особая конструкция, и подбор металлов, из которых изготавливается продукция, и серьезные испытания готового оборудования.



В ходе делового визита представители «Линде Инжиниринг групп» провели комплексный аудит производственного процесса. Особое внимание гости обратили на то, что в процессе производства оборудования обеспечивается полный контроль качества на всех этапах изготовления, включая контроль качества закупаемых материалов и заканчивая 100% испытаниями готовой продукции.



Корпорация «Сплав» имеет многолетний опыт сотрудничества с «Linde Group». В 2008 году компания осуществляла поставки арматуры для «Linde Kryotechnic AG», швейцарского подразделения «Linde Group». Почти 10-летний опыт эксплуатации продукции МК «Сплав» подтвердил ее безупречную надежность – в ходе работы оборудование получило от заказчиков исключительно положительные оценки.



По материалам пресс-службы МК «Сплав»