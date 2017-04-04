«Данфосс» вывел на рынок электронный программируемый терморегулятор нового поколения

Пресс-служба компании «Данфосс» сообщает, что 1 июня 2017 г. на рынок выводится Danfoss Eco – электронный термостатический элемент для клапанов на отопительные приборы с возможностью подключения к смартфону через Bluetooth. Для обеспечения точного регулирования устройство каждую минуту измеряет температуру с помощью нескольких встроенных датчиков. Это позволяет контролировать уровень нагрева отопительного прибора и поддерживать в помещении заданный температурный режим в диапазоне 6-28°C. Терморегулятор можно программировать с помощью приложения на смартфоне по протоколу Bluetooth.



Среди интеллектуальных настроек термостатического элемента – адаптация к конкретному помещению. В течение первых суток эксплуатации Danfoss Eco самостоятельно отключает подачу теплоносителя, а затем включает для определения точки открытия клапана. На протяжении первой недели работы устройство устанавливает алгоритм начала нагрева помещения для того, чтобы достичь нужной температуры в заданное время. В соответствии с сезонными изменениями погодных условий интеллектуальное управление непрерывно подстраивается. Это позволяет терморегулятору управлять отоплением максимально эффективно.



Для быстрой установки температурного режима можно выбрать стандартную программу, предусматривающую три разных периода в сутки. Существует возможность настройки для выходных и будних дней.



Одна из встроенных функций - «открытое окно»: поток теплоносителя через клапан перекрывается, если температура воздуха в помещении резко падает, позволяя не тратить тепло при проветривании. Радиатор отключается на 30 минут, затем термостат возвращается к исходным настройкам. Есть опции защиты системы отопления от замерзания и длительного отсутствия, в течение которого помещение не эксплуатируется.



Термостатический элемент имеет компактный корпус и удобен в настройке с помощью поворотной рукоятки и одной кнопки. LCD дисплей снабжен фоновой подсветкой с возможностью вращения на 180°. Предусмотрена блокировка для защиты от детей. Для управления со смартфона достаточно скачать приложение Danfoss Eco™ App с Apple App Store или Google Play Store. Danfoss Eco прост в установке, всего за 30 секунд он будет готов к работе. В комплект входят универсальные адаптеры, которые подходят для всех термостатических клапанов «Данфосс» и других производителей с резьбой М30х1,5. Питание осуществляется от 2 батарей типа АА 1,5В.



По материалам пресс-службы «Данфосс»