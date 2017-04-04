«АБС ЗЭиМ Автоматизация» провела семинар в Сургуте

В марте на территории ОАО «СургутНИПИнефть» состоялся семинар предприятия группы компаний «АБС Электро» – ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», в котором приняли участие руководители и технические специалисты ОАО «СургутНИПИнефть». В ходе семинара демонстрировалось оборудование производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», а участники выступили с докладами:



- «Модернизированные электроприводы для трубопроводной арматуры под современные требования АСУТП»;



- «Трубопроводная арматура».



Посетители семинара получили ответы на вопросы, связанные с технико-эксплуатационными особенностями и преимуществами оборудования ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».



По словам Руководителя департамента средств автоматизации ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» Тимофеева Александра, компания регулярно организует подобные семинары, которые всегда получают позитивный отклик со стороны представителей предприятий различных секторов промышленности. Он также отметил, высокую значимость участия в таких мероприятиях как для объектов эксплуатации оборудования производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», так и проектных организаций.



По материалам пресс-службы «АБС ЗЭиМ Автоматизация»