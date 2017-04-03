UNI-FITT вывел на рынок компактные обратные клапаны

Бренд Uni-Fitt расширил ассортимент предохранительной арматуры очередной новинкой – компактными обратными клапанами. Благодаря своим размерам клапаны могут быть смонтированы в условиях ограниченного пространства, например, на коллектор водоснабжения. Такое полезное устройство позволяет надежно защитить дорогостоящее оборудование и систему трубопровода от обратного потока рабочей среды.



В производственной линейке клапанов представлены следующие модели:



– Клапан обратный компактный под ключ НВ латунный;



– Клапан обратный компактный НВ с хромированным покрытием.



Технические характеристики:



– Максимальная рабочая температура: 95 °С;



– Максимальное рабочее давление: 16 бар.



Каждое изделие в соответствии с международными стандартами ЕС проходит испытание на прочность и герметичность, что подтверждает их высокое качество и надежность.



По материалам журнала «С.О.К»