UNI-FITT вывел на рынок компактные обратные клапаны

Бренд Uni-Fitt расширил ассортимент предохранительной арматуры очередной новинкой – компактными обратными клапанами. Благодаря своим размерам клапаны могут быть смонтированы в условиях ограниченного пространства, например, на коллектор водоснабжения. Такое полезное устройство позволяет надежно защитить дорогостоящее оборудование и систему трубопровода от обратного потока рабочей среды.
В производственной линейке клапанов представлены следующие модели:
– Клапан обратный компактный под ключ НВ латунный;
– Клапан обратный компактный НВ с хромированным покрытием.
Технические характеристики:
– Максимальная рабочая температура: 95 °С;
– Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Каждое изделие в соответствии с международными стандартами ЕС проходит испытание на прочность и герметичность, что подтверждает их высокое качество и надежность.
По материалам журнала «С.О.К»
В производственной линейке клапанов представлены следующие модели:
– Клапан обратный компактный под ключ НВ латунный;
– Клапан обратный компактный НВ с хромированным покрытием.
Технические характеристики:
– Максимальная рабочая температура: 95 °С;
– Максимальное рабочее давление: 16 бар.
Каждое изделие в соответствии с международными стандартами ЕС проходит испытание на прочность и герметичность, что подтверждает их высокое качество и надежность.
По материалам журнала «С.О.К»