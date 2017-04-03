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UNI-FITT вывел на рынок компактные обратные клапаны

03 апреля, 2017 18
Бренд Uni-Fitt расширил ассортимент предохранительной арматуры очередной новинкой – компактными обратными клапанами. Благодаря своим размерам клапаны могут быть смонтированы в условиях ограниченного пространства, например, на коллектор водоснабжения. Такое полезное устройство позволяет надежно защитить дорогостоящее оборудование и систему трубопровода от обратного потока рабочей среды.

В производственной линейке клапанов представлены следующие модели:

– Клапан обратный компактный под ключ НВ латунный;

– Клапан обратный компактный НВ с хромированным покрытием.

Технические характеристики:

– Максимальная рабочая температура: 95 °С;

– Максимальное рабочее давление: 16 бар.

Каждое изделие в соответствии с международными стандартами ЕС проходит испытание на прочность и герметичность, что подтверждает их высокое качество и надежность.

По материалам журнала «С.О.К»
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