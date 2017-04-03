«Трубодеталь» подтвердила соответствие стандартам «Газпрома»

Как сообщает пресс-служба предприятия, завод «Трубодеталь» прошел инспекционный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001-2012. В ходе аудита комиссия проверила эффективность системы менеджмента качества, провела оценку работы внутренних аудиторов, а также результативности корректирующих действий по итогам предыдущей проверки, которая состоялась в марте 2016 года.



Аудиторы отметили, что «Трубодеталь» является предприятием высокой производственной культуры, ориентированным на строгое выполнение требований заказчика, одним из сильнейших в России производителей соединительных деталей. Среди положительных аспектов были обозначены высококвалифицированный персонал и лидерство руководства, расширение рынков сбыта продукции.



Как отмечает управляющий директор завода «Трубодеталь» Дмитрий Марков, руководство предприятия регулярно совершенствует бизнес-процессы, находит узкие места на производстве и улучшает систему менеджмента качества: «Благодарю аудиторов, которые помогают нам развиваться и, как следствие, повышать качество выпускаемой продукции», – добавил он.



По материалам портала «ЧелябинскНьюс»