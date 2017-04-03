АО «Армалит» рассказало о пожаре на территории завода

Пресс-служба АО «Армалит» сообщает, что 23 марта 2017 года в 8:20 утра на территории завода по адресу ул. Трефолева 2 возник пожар. Происшествие произошло в результате выхода из строя кабельной линии сторонней организации, что привело к возгоранию высоковольтной ячейки № 8 трансформаторной подстанции. Подстанция находится на территории завода, но не числится на балансе предприятия. За счет оперативного реагирования сотрудников АО «Армалит» и пожарных служб, последствия возгорания удалось свести к минимуму.



На данный момент возгорание полностью ликвидировано. На заводе отмечают, что пожар не затронул производственные помещения завода «Армалит». После ликвидации последствий предприятие возобновит работу в штатном режиме.



По материалам пресс-службы АО «Армалит»