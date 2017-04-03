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«АРМАТЭК» проведет семинар в Санкт-Петербурге

03 апреля, 2017 22
ЗАО «АРМАТЭК» приглашает специалистов отрасли посетить технический семинар, который пройдет на территории завода в городе Санкт-Петербург 19 апреля 2017 года. Тема семинара: «Трубопроводная арматура ЗАО „АРМАТЭК". Вопросы подготовки, эксплуатации и обслуживания».

Как отмечают организаторы, заявленная тема семинара предполагает рассмотрение вопросов подготовки арматуры к монтажу, последовательности монтажа, основных правил эксплуатации

и возможных причин выхода из строя арматуры. На примере дисковых затворов будет продемонстрирован порядок замены вышедших из строя уплотнительных элементов.

Место проведения: город Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская д.11, корп.3, Лит.А.

По материалам пресс-службы ЗАО «АРМАТЭК»
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