«АРМАТЭК» проведет семинар в Санкт-Петербурге

ЗАО «АРМАТЭК» приглашает специалистов отрасли посетить технический семинар, который пройдет на территории завода в городе Санкт-Петербург 19 апреля 2017 года. Тема семинара: «Трубопроводная арматура ЗАО „АРМАТЭК". Вопросы подготовки, эксплуатации и обслуживания».



Как отмечают организаторы, заявленная тема семинара предполагает рассмотрение вопросов подготовки арматуры к монтажу, последовательности монтажа, основных правил эксплуатации



и возможных причин выхода из строя арматуры. На примере дисковых затворов будет продемонстрирован порядок замены вышедших из строя уплотнительных элементов.



Место проведения: город Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская д.11, корп.3, Лит.А.



По материалам пресс-службы ЗАО «АРМАТЭК»