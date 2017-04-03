БАЗ принял участие в Российском промышленном форуме

С 22 по 24 марта 2017 года в столице Башкортостана г. Уфе прошел Российский промышленный форум. Представители Благовещенского арматурного завода совместно с премьер-министром правительства Республики Башкортостан Фархадом Самедовом, министром промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Алексеем Карпухиным, министром труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленарой Ивановой приняли участие в пленарном заседании «Развитие оборонно-промышленного и машиностроительного комплексов в современных условиях».



«Данное мероприятие – профессиональная платформа для обмена опытом и обсуждения тенденций развития отрасли. Участие в Российском промышленном форуме дает возможность развивать взаимовыгодное сотрудничество с крупными компаниями нефтегазового сектора», – отметила начальник отдела маркетинга БАЗ Рушания Валиева.



Деловая программа Российского промышленного форума охватила более 20 мероприятий различного формата. В рамках форума были организованы специализированные выставки «Машиностроение», «Станки. Инструмент. Сварка», «Деревообработка», «Средства защиты. Охрана труда» и широкая программа по ключевым направлениям развития промышленности.



По материалам пресс-службы БАЗ