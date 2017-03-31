ОМК приняла новую политику в области КСО

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») вводит в действие единую политику по корпоративной социальной ответственности (КСО). Документ определяет стратегию компании, ее приоритеты во взаимоотношениях с обществом и систему управления основными аспектами КСО.



Так, одним из основных аспектов КСО для компании является взаимодействие с заинтересованными сторонами — клиентами, подрядчиками и поставщиками, сотрудниками, органами государственной власти и некоммерческими организациями. Заинтересованные стороны привлекаются к процессу принятия решений, а развитие диалога с ними основано на принципах



прозрачности и подотчетности на основе международных стандартов раскрытия корпоративной информации. В документе также определены приоритеты в области противодействия коррупции, прав человека, закупок товаров и услуг, взаимодействия с потребителями, защиты детей и развития территорий присутствия.



В соответствии с новой политикой в ОМК началась разработка ключевых показателей эффективности по приоритетным аспектам КСО для предприятий компании, а также учет рисков в этой области. В рамках каждого аспекта определены направления работы и ответственные подразделения, что является лучшей практикой на сегодняшний день. Например, дирекции по персоналу предприятий контролируют выполнение требований нормативных документов в области прав человека: исключение дискриминации, обеспечение равных возможностей для всех трудящихся, психологического или физического насилия, словесного оскорбления.



Заместитель председателя правления ОМК Наталья Еремина отмечает: «Наша компания ответственно подходит к правам человека, охране труда, развитию местных сообществ, закупкам и к другим аспектам, у нас уже развиты соответствующие практики. Новая политика закладывает эффективную систему, которая позволит консолидировать информацию по всем этим направлениям и строить дальнейшие планы с учетом пожеланий всех заинтересованных сторон».



По материалам пресс-службы ОМК