ЗАО «Тулаэлектропривод» поставит партию приводов на объекты АО «МОСГАЗ»

В частности, по заказу АО «МОСГАЗ» уже подготовлена к отгрузке партия электроприводов взрывозащищенных ЭП4 с редукторами неполнооборотными РН. Диапазон крутящих моментов: от 2000 Нм до 32000 Нм. Соединение с арматурой по стандарту ISO 5210-91.



Многооборотные электроприводы взрывозащищенного исполнения серии ЭП4 предназначены для дистанционного и местного управления запорной и запорно-регулирующей арматурой и могут применяться в нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, горной отраслях промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве. Электроприводы ЭП4 выполняются в трех исполнениях, отличающиеся типом используемой системы управления: с электронным интеллектуальным модулем управления (ЭИМУ) - серия Э1; с электронным блоком концевых выключателей (ЭБКВ) - серия Э2; с механическим блоком концевых выключателей (МБКВ) - серия М1.



Интеллектуальный модуль реализует широкий набор функций по настройке и управлению приводом, включая функции регулирования положения и скорости перемещения выходного вала, функции защитного отключения двигателя, регистрации и просмотра информации об истории функционирования привода, функции приема и передачи данных в процессе обмена информацией с системой управления верхнего уровня, в том числе по цифровому каналу связи (интерфейс RS485, протокол Modbus, Profibus), при отключении сетевого электропитания система обеспечивает режим энергонезависимого отслеживания положений выходного вала. Приводы имеют маслозаполненный редуктор, не требующий технического обслуживания, специально разработанный двигатель с улучшенными механическими характеристиками и повышенной степенью защиты от внешних воздействий и перегрузок, антиконденсатный подогреватель.



Срок их службы составляет не менее 30 лет, ресурс работы – не менее 10000 циклов для приводов запорной арматуры, не менее 3,5 млн пусков для приводов запорно-регулирующей арматуры. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода привода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев.



По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»