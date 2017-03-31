«Эго Инжиниринг» увеличил срок гарантии на запорную арматуру Pro Aqua

Компания «Эго Инжиниринг» продлевает гарантию на всю номенклатуру латунных шаровых кранов Pro Aqua. Теперь срок гарантии на запорную арматуру Pro Aqua составляет 5 лет.



Напомним, линейка арматуры из латуни, произведенная под брендом Pro Aqua, сконструирована с учетом особенностей эксплуатации в российских инженерных системах. При разработке конструктива шарового механизма совместными усилиями российских инженеров и европейских специалистов удалось достичь ряда изменений, позволяющих продукции выгодно отличаться от существующих на рынке аналогов. Шаровые краны Pro Aqua применяются как запорные элементы на водопроводах питьевого и общехозяйственного назначения, трубопроводах отопления и подачи горячей воды.



Конструктивное исполнение шаровых кранов не предусматривает их обслуживание и рассчитано на продолжительную эксплуатацию, минимальный рабочий ресурс составляет 25 000 циклов. Уплотнительные кольца (материал NBR и FPM), распложенные на штоке шарового крана, полностью исключают протечки. Нитрильный каучук (NBR) обладает стойкостью к минеральным маслам и мазуту, жирам животного и растительного происхождения. Материал сохраняет свои свойства при температурах до -30 °С. Фторкаучук (FPM) стоек к ультрафиолетовому излучению, агрессивным химическим средам и воздействию высоких температур (до +200 °C). Совместное применение столь разных по свойствам материалов обеспечивает превосходное качество уплотнения для штока.



По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»