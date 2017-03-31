Специалисты «ЭТЕРНО» завершили обучение нанотехнологическим методам в производстве труб

Группа специалистов завода «ЭТЕРНО» (совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО) завершила обучение по программе применения нанотехнологий в производстве труб. Этот образовательный проект Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) реализован в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере подготовки кадров между ЧТПЗ и РОСНАНО. Разработчиком программы стал Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина при участии партнера – Образовательного центра Группы ЧТПЗ. Торжественное вручение дипломов прошло на предприятии 29 марта 2017 года.



Обучение прошли около 70 человек: инженеры-технологи и сотрудники служб контроля качества, техобслуживания и ремонта, специалисты по планированию производства, руководители подразделений, высококвалифицированные рабочие. Белые металлурги детально изучили процессы производства труб и деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов, методы сварки с применением наночастиц, а также тонкости управления производственным процессом в целом. По итогам обучения сотрудники завода «ЭТЕРНО» защитили квалификационные работы по оптимизации производственных процессов, повышению производительности оборудования и способам улучшения штампосварных деталей.



ФИОП и «ЭТЕРНО» продолжают сотрудничество, осуществляя совместную разработку профессиональных стандартов «Специалист технологического процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических труб с использованием наноструктурированных



материалов» и «Специалист технического обеспечения процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических труб с использованием наноструктурированных материалов».



По материалам пресс-службы ЧТПЗ