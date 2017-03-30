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Международный технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня»

30 марта, 2017 19
В 2017 году компания RPI представляет аудитории актуальную дискуссионную площадку в рамках ежегодной Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» (18-19 мая, Москва, «Балчуг Кемпински») – Международный технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня» (18 мая, Москва, «Балчуг Кемпински»), который продолжит успешный опыт проведения ежегодных конференций RPI «Трубопроводный транспорт».

Спонсор технического семинара – компания Т8.

Технический семинар предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.

Среди спикеров технического семинара:

- Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности

- Представитель, ФАС России

- Руслан Рашитович Кучумов, заместитель директора центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть

- Александр Николаевич Сависько, старший специалист по работе с клиентами отдела обслуживания трубопроводов, Halliburton

- Представитель, Т8

- Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности

- Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ

- Сергей Корнеев, старший аналитик, RPI

- Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности

- Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора, Эксиком

- Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН

- Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ

- Александр Константинович Васильев, начальник сектора, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»

И другие.

Среди тем мероприятия:

- Управление целостностью трубопроводов и обеспечение их безопасной эксплуатации

- Сложности в проектировании и строительстве подводных трубопроводов в агрессивных средах и пути их преодоления

- Методы дефектоскопии трубопроводов и оперативное устранение обнаруженных дефектов;

- Проектирование и строительство современных компрессорных станций

- Антикоррозионные покрытия труб для магистральных трубопроводов

- Инспектирование, ремонт и обслуживание глубоководных трубопроводов

- Современные системы обнаружения утечек на подводных трубопроводах

- Эффективные методы борьбы с порывами подводных нефтепроводов (включая оборудование для ликвидации разливов)

- Основные проблемы в подводной сварке трубопроводов и пути их решения

- Ремонтопригодность подводных трубопроводов

- Новые материалы, применяющиеся при строительстве и ремонте трубопроводов

И другие.

Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем;

проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:
http://www.rpi-conferences.com/pipeline-transport

По вопросам участия в мероприятии в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru
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