В 2017 году компания RPI представляет аудитории актуальную дискуссионную площадку в рамках ежегодной Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» (18-19 мая, Москва, «Балчуг Кемпински») – Международный технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня» (18 мая, Москва, «Балчуг Кемпински»), который продолжит успешный опыт проведения ежегодных конференций RPI «Трубопроводный транспорт».
Спонсор технического семинара – компания Т8.
Технический семинар предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.
Среди спикеров технического семинара:
- Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности
- Представитель, ФАС России
- Руслан Рашитович Кучумов, заместитель директора центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть
- Александр Николаевич Сависько, старший специалист по работе с клиентами отдела обслуживания трубопроводов, Halliburton
- Представитель, Т8
- Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности
- Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ
- Сергей Корнеев, старший аналитик, RPI
- Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности
- Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора, Эксиком
- Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН
- Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ
- Александр Константинович Васильев, начальник сектора, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
И другие.
Среди тем мероприятия:
- Управление целостностью трубопроводов и обеспечение их безопасной эксплуатации
- Сложности в проектировании и строительстве подводных трубопроводов в агрессивных средах и пути их преодоления
- Методы дефектоскопии трубопроводов и оперативное устранение обнаруженных дефектов;
- Проектирование и строительство современных компрессорных станций
- Антикоррозионные покрытия труб для магистральных трубопроводов
- Инспектирование, ремонт и обслуживание глубоководных трубопроводов
- Современные системы обнаружения утечек на подводных трубопроводах
- Эффективные методы борьбы с порывами подводных нефтепроводов (включая оборудование для ликвидации разливов)
- Основные проблемы в подводной сварке трубопроводов и пути их решения
- Ремонтопригодность подводных трубопроводов
- Новые материалы, применяющиеся при строительстве и ремонте трубопроводов
И другие.
Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем;
проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:
Спонсор технического семинара – компания Т8.
Технический семинар предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.
Среди спикеров технического семинара:
- Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности
- Представитель, ФАС России
- Руслан Рашитович Кучумов, заместитель директора центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть
- Александр Николаевич Сависько, старший специалист по работе с клиентами отдела обслуживания трубопроводов, Halliburton
- Представитель, Т8
- Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности
- Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ
- Сергей Корнеев, старший аналитик, RPI
- Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности
- Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора, Эксиком
- Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН
- Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ
- Александр Константинович Васильев, начальник сектора, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»
И другие.
Среди тем мероприятия:
- Управление целостностью трубопроводов и обеспечение их безопасной эксплуатации
- Сложности в проектировании и строительстве подводных трубопроводов в агрессивных средах и пути их преодоления
- Методы дефектоскопии трубопроводов и оперативное устранение обнаруженных дефектов;
- Проектирование и строительство современных компрессорных станций
- Антикоррозионные покрытия труб для магистральных трубопроводов
- Инспектирование, ремонт и обслуживание глубоководных трубопроводов
- Современные системы обнаружения утечек на подводных трубопроводах
- Эффективные методы борьбы с порывами подводных нефтепроводов (включая оборудование для ликвидации разливов)
- Основные проблемы в подводной сварке трубопроводов и пути их решения
- Ремонтопригодность подводных трубопроводов
- Новые материалы, применяющиеся при строительстве и ремонте трубопроводов
И другие.
Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем;
проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:
http://www.rpi-conferences.com/pipeline-transport
По вопросам участия в мероприятии в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru
По вопросам участия в мероприятии в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru