В 2017 году компания RPI представляет аудитории актуальную дискуссионную площадку в рамках ежегодной Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» (18-19 мая, Москва, «Балчуг Кемпински») – Международный технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня» (18 мая, Москва, «Балчуг Кемпински»), который продолжит успешный опыт проведения ежегодных конференций RPI «Трубопроводный транспорт».



Спонсор технического семинара – компания Т8.



Технический семинар предоставит уникальную возможность обсудить ключевые вопросы в области прокладки и эксплуатации трубопроводов, продемонстрировать инновационные научно-технические разработки отрасли, получить новую полезную информацию об эффективных методах решения проблем в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции трубопроводных систем, а также обменяться мнениями и опытом в сфере развития инфраструктуры наземного и подводного трубопроводного транспорта нефти и газа.



Среди спикеров технического семинара:



- Алексей Игоревич Гривач, заместитель генерального директора по газовым проектам, Фонд национальной энергетической безопасности



- Представитель, ФАС России



- Руслан Рашитович Кучумов, заместитель директора центра исследований гидравлики трубопроводного транспорта, НИИ Транснефть



- Александр Николаевич Сависько, старший специалист по работе с клиентами отдела обслуживания трубопроводов, Halliburton



- Представитель, Т8



- Виктор Андреевич Лисочкин, заместитель генерального директора, Фонд развития трубной промышленности



- Татьяна Ивановна Лаптева, заместитель начальника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений КНТЦ «Морские нефтегазовые месторождения», Газпром ВНИИГАЗ



- Сергей Корнеев, старший аналитик, RPI



- Михаил Вячеславович Лисанов, директор центра анализа риска, Научно-технический центр исследования проблем промышленной безопасности



- Виктор Алексеевич Александров, заместитель генерального директора, Эксиком



- Андрей Викторович Корнеев, руководитель, Центр проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН



- Валерий Кириллович Суринович, генеральный директор, Экспертсервис, эксперт высшей квалификации по ЭПБ



- Александр Константинович Васильев, начальник сектора, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»



И другие.



Среди тем мероприятия:



- Управление целостностью трубопроводов и обеспечение их безопасной эксплуатации



- Сложности в проектировании и строительстве подводных трубопроводов в агрессивных средах и пути их преодоления



- Методы дефектоскопии трубопроводов и оперативное устранение обнаруженных дефектов;



- Проектирование и строительство современных компрессорных станций



- Антикоррозионные покрытия труб для магистральных трубопроводов



- Инспектирование, ремонт и обслуживание глубоководных трубопроводов



- Современные системы обнаружения утечек на подводных трубопроводах



- Эффективные методы борьбы с порывами подводных нефтепроводов (включая оборудование для ликвидации разливов)



- Основные проблемы в подводной сварке трубопроводов и пути их решения



- Ремонтопригодность подводных трубопроводов



- Новые материалы, применяющиеся при строительстве и ремонте трубопроводов



И другие.



Аудитория технического семинара будет включать руководителей, инженеров и технических специалистов по комплексной диагностике, реконструкции и строительству трубопроводных систем;



проектировщиков трубопроводных систем; консультантов по реконструкции и строительству трубопроводных систем; представителей компаний-транспортировщиков нефти и газа; представителей государственных структур, нефтегазодобывающих, инвестиционных и юридических компаний.



Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте:

http://www.rpi-conferences.com/pipeline-transport



По вопросам участия в мероприятии в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел.или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru