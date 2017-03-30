18-19 мая 2017 года в Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоится XIV Международная Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017».



Конференция пройдет при поддержке ПАО «Газпром» и Российского Газового Общества.



Среди спонсоров и партнеров конференции – Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ), Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация «Созвездие» и Ассоциация «Мурманшельф».



Цель проведения конференции – обсуждение стратегий изучения и освоения нефтегазового потенциала континентального шельфа в условиях текущей финансово-экономической ситуации в стране, а также рассмотрение современных технологий для освоения шельфовых месторождений, примеров реализации конкретных решений.



Структура конференции в 2017 г.:



- 18 мая – XIII Технический семинар «Проектирование, строительство и эксплуатация наземных и подводных трубопроводов: технологические вызовы сегодняшнего дня - 2017»;



- 19 мая – XIV Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ - 2017» (основной день мероприятия).



В 2017 году в конференции подтверждено участие представителей компаний Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть-Сахалин, Арктикморнефтегазразведка, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Росгеология, ГЕОТЕК Холдинг, Газпром ВНИИГАЗ, Фонд «Сколково», Ассоциация «Созвездие», Северное море, ГНИНГИ, Центр судоремонта «Звёздочка», а также представители Российского Газового Общества, Российского союза нефтегазостроителей, Аналитического центра при Правительстве РФ, Посольства Франции в РФ, Роснедр, Росморречфлота, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ и других ведущих игроков отрасли.



Среди спикеров конференции в 2017 г.:



- Евгений Владиславович Муратов, заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, Министерство промышленности и торговли РФ



- Представитель, Газпром



- Представитель, ЛУКОЙЛ



- Игорь Александрович Шабанов, генеральный директор, Черноморнефтегаз



- Алексей Михайлович Грызлов, генеральный директор, АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА



- Андрей Викторович Хаустов, руководитель, ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», Министерство транспорта РФ



- Алексей Михайлович Фадеев, начальник Управления по обеспечению производства, Газпромнефть-Сахалин



- Александр Седракович Амирагян, заместитель начальника управления ТЭК, Аналитический центр при Правительстве РФ



- Денис Леонидович Никишин, заместитель директора по правовым вопросам и лицензированию пользования недрами, ФБУ «Росгеолэкспертиза»



- Андрей Федорович Зеньков, генеральный директор, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ)



- Константин Георгиевич Ставров, начальник научно-исследовательского океанографического центра, Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт (ГНИНГИ)



- Представитель, Газпром ВНИИГАЗ



- Марат Зайдуллин, руководитель Нефтегазового центра, Кластер энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»



- Сергей Владимирович Смирнов, директор, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» (г. Архангельск)



И другие.



Конференция «Освоение шельфа России и СНГ-2017» - это:



- Одно из ключевых мероприятий отрасли, ежегодно проходящее при поддержке компании «Газпром»;



- Уникальный источник оперативной и актуальной информации о шельфовых проектах арктических, дальневосточных и южных морей;



- Открытый доступ к перспективным технологиям и успешному опыту ведущих компаний по освоению шельфовых месторождений;



- Постоянные участники: крупнейшие компании-операторы на российском шельфе – Газпром, Роснефть и ЛУКОЙЛ.



По вопросам участия в том или ином формате Вы можете связаться с Еленой Константиновой по тел. +7 (495) 5025433 / 7789332 или по e-mail: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru