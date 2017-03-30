ОНИКС рассказал о новых стандартах для трубопроводов и ТПА

Пресс-служба компании ОНИКС опубликовала заметку, посвященную стандартам в отрасли трубопроводов и арматуры. Как сообщают в компании, за последние несколько лет система основных документов по трубопроводной арматуре была значительно обновлена. Прежде всего, это связано с необходимостью адаптации существующих стандартов под западные, такие как ISO, EN, IEC, API, но с учетом избранного в нашей стране курса импортозамещения. По этой причине руководство ОНИКС приводит перечень основных новых ГОСТов, которые обязательно следует изучить и использовать в своей работе любому специалисту отрасли:



– ГОСТ 33259-2015 (Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования)



– ГОСТ 33852–2016 (Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия);



– ГОСТ 33855–2016 (Обоснование безопасности оборудования. Рекомендации по подготовке);



– ГОСТ 33856–2016 (Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на огнестойкость);



– ГОСТ 12.2.063–2015 (Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности);



– ГОСТ 9544–2015 (Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов);



– ГОСТ 33257–2015 (Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний).



По материалам пресс-службы ОНИКС