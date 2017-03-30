Компания Viessmann вступила в новое столетие

В честь своего 100-летнего юбилея компания Viessmann выступила на крупнейшей международной выставке ISH 2017 под лозунгом «100+ Into a new century», в котором подчеркиваются основные акценты компании при вступлении в новый век: инновационность и совместное развитие с партнерами. В приоритете развития в новом веке – дигитализация, поэтому на выставке в центре стенда Viessmann были представлены цифровые сервисы, которые компания предлагает партнерам на всех стадиях проекта. На пяти станциях, которые отображают весь бизнес-процесс специализированного отопительного предприятия, посетители испытали на своем опыте, как Viessmann поддерживает своих партнеров цифровым обеспечением.



В центральном Форуме Viessmann партнеры компании обсудили возможности развития бизнеса в соответствии с требованиями будущего. В распоряжении партнеров были Live-презентации и дискуссии, в рамках которых наглядно демонстрировались возможности цифровых сервисов. Кроме того, на стенде были организованы рабочие группы, где сотрудники инновационной команды компании обсуждали с посетителями вопросы будущего развития и технологий.



Презентация новых продуктов была разделена по технологиям: конденсационные котлы, системы на возобновляемых источниках энергии, такие как солнечные коллекторы, котлы на биомассе, тепловые насосы и т.д. В рамках презентации цифровых решений также были представлены Интернет-интерфейсы Vitoconnect, ViCare App и ViCare Thermostat.



В галерее посетители ознакомились с информационными досками, фотографиями и историческими продуктами за 100-летнюю историю компании, а также взгляд на будущее в творческом исполнении. Сценарий будущего продемонстрировал, как подключенный к сети дом обеспечивает новый уровень комфорта, эффективности с помощью энергосистем на базе электрического тока и электромобильности.



По материалам журнала «С.О.К»