Uni-Fitt представил новые узлы подключения радиаторов

Бренд Uni-Fitt дополнил ассортимент запорно-регулирующей арматуры новинкой – угловым узлом нижнего подключения радиаторов для двухтрубных систем отопления. Такое эстетичное решение позволяет быстро и надёжно подключить стальной панельный радиатор с нижним расположением патрубков к трубам, проложенных в нишах стен.



Узлы Uni-Fitt производятся в Италии на высокотехнологичном оборудовании и отличаются безупречным качеством и длительным сроком службы. В производственной линейке радиаторных узлов представлены модели в прямом и угловом исполнении с присоединительными размерами: 3/4” х 3/4” EK. Расстояние между патрубками составляет 50 мм. В ассортименте Uni-Fitt имеется специальный вкладыш в евроконус под плоскую прокладку (адаптер), который позволяет произвести монтаж узла с любыми типами фитингов.



Никелированный корпус новинки выполнен из высококачественной латуни марки CW617. Качественное уплотнение обеспечивают прокладки, выполненные из EPDM. Все узлы оснащены встроенными шаровыми кранами, с помощью которых легко монтировать и демонтировать отопительные приборы без опорожнения всей системы. Новинка от Uni-Fitt обладает высокими эксплуатационными характеристиками и рассчитана на работу в системах отопления с максимальной температурой водной среды (без пара) до +120 °С, и максимальным давлением до 10 бар. Каждое изделие в соответствии с международными стандартами ЕС проходит испытание на прочность и герметичность, что подтверждает их высокое качество и надежность.



По материалам журнала «С.О.К»