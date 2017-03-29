«ГеАЗ» примет участие в выставке «Нефтегаз-2017»

ООО «Георгиевский арматурный завод» примет участие в 17-й международной выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса – «Нефтегаз-2017», которая будет проходить с 17 по 20 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр» г. Москва. Посетители выставки смогут ознакомиться с продукцией ООО «ГЕАЗ», обсудить все интересующие вопросы и получить консультации специалистов. Напомним, компания производит клапаны предохранительные, устройства переключающие, блоки предохранительные, клапаны обратные подъемные, задвижки клиновые, клапаны запорные (вентили). Производство арматуры осуществляется по полному производственному циклу – от разработки конструкторской документации и изготовления отливок до сборки и покраски готовых изделий.



По материалам пресс-службы ГеАЗ

