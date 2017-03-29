Roxtec продемонстрирует новейшие модульные решения в области герметизации на выставке «Нефтегаз-2017»

Компания Roxtec предлагает современные проектные решения для блоков управления электродвигателями, удаленных блок-боксов КИПиА, подстанций и других сооружений, в которые через перекрытия вводятся кабели и трубы. Также Roxtec – разработчик технологии Multidiameter™, основанной на применении модулей с удаляемыми слоями резины. Эта технология позволяет уплотнить кабель и трубу независимо от диаметра. Модульные решения для кабельных и трубных проходок компании Roxtec требуют меньше пространства, чем традиционные уплотнительные системы, и обеспечивают широкие возможности для развития и технического обслуживания в сравнении со всеми другими способами герметизации.



Получить подробную информацию и ознакомиться с продукцией можно будет на стенде компании «Рокстэк РУ»: павильон №8, зал 2, стенд №82B15.



По материалам организаторов выставки