«Данфосс» повышает энергоэффективность в Красноярске

В начале марта 2017 г. инженеры «Данфосс» провели для проектных организаций Красноярска семинар, где представили технические решения и практику их применения в многоквартирных домах. Мероприятие было организовано в виде «Технической экскурсии». В нем приняли участие представители ряда ведущих компаний города – «Инженерпроект», «Красаэропроект», «ПромстроНиипроект», «Первая линия», «Пропорция», «Енисейстрой».



На встрече была рассмотрена практика применения энергосберегающих технологий при строительстве многоквартирных домов (МКД), отвечающих современным требованиям по энергоэффективности. После знакомства с техническими решениями «Данфосс» участники семинара оценили, как работает оборудование в нескольких жилых домах в микрорайоне Южный берег. Главный инженер управляющей компании «Комфортсити» Андрей Корепин поделился опытом эксплуатации и ответил на вопросы проектировщиков.



В рамках теоретической части анализировались примеры по автоматизации регулирования и учета теплопотребления на общедомовом и индивидуальном уровнях. Как показывает практика, комплексное решение обеспечивает сокращение теплопотребления до 40% в отличие от зданий, инженерные системы которых не оборудованы энергосберегающим оборудованием. Для ограничения поступления теплоносителя в МКД в соответствии с наружной температурой в ИТП применяется погодозависимый контроллер, автоматический регулирующий клапан с электроприводом и регулятор прямого действия. Внутренняя система отопления была показана на примере стояковой двухтрубной разводки с автоматической балансировкой на стояках и терморегуляторами на отопительных приборах. Для диспетчеризации применяется программно-аппаратный комплекс Comfort Contour. С его помощью производится удаленный мониторинг параметров функционирования теплового пункта, а также корректирование режима работы ИТП. Система индивидуального учета теплопотребления организована на базе счетчиков распределителей INDIV с системой радио сбора данных. Квартирные приборы учета не только позволяют точно определить количество потребляемого тепла, но и стимулируют жильцов к экономии энергоресурсов.



Во второй части семинара его участники обследовали технические помещения МКД – тепловой пункт и цокольный этаж в местах установки балансировочных клапанов, подъезды, где находятся концентраторы системы Indiv AMR. В офисе УК «Комфортсити» было продемонстрировано рабочее место оператора системы диспетчеризации, программное обеспечение Indiv AMR и процесс обработки текущих данных по энергопотреблению, а также работа расчетного центра, в котором производится выставление платежей жителям.



По материалам пресс-службы «Данфосс»

