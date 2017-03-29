«Эго Инжиниринг» сообщила о начале сезона семинаров

Специалисты компании «Эго Инжиниринг» открыли сезон, проведя выездной обзорный семинар для одного из ключевых клиентов в городе Новосибирске. Сотрудники отдела маркетинга рассказали о новой продукции российского завода «ПРО АКВА», а также познакомили слушателей и с остальными новиками сезона 2017 – системой аксиальных фитингов и инструментом к ним, автоматикой для теплого пола, термоголовками и группой безопасности, выпущенными под брендом Insolo, и с другим инженерным оборудованием.



Презентация полипропиленовых трубопроводов, которые выпускает завод «ПРО АКВА», началась со знаковой новости от крупнейшего российского производителя. С 1 января 2017 года срок гарантии на полипропиленовые трубы и фитинги Pro Aqua и Polytron составляет 10 лет со дня продажи первому клиенту. Также из первой части семинара слушатели узнали, что в начале года российский завод запустил новые линии по производству малошумной канализации POLYTRON STILTE, бесшумной канализации POLYTRON STILTE Plus и пятислойных полиэтиленовых труб PRO AQUA PE-RT с кислородным барьером EVOH.



Вторая часть семинара была посвящена новой продукции, которую компания «Эго Инжиниринг» поставляет на российский рынок. Специалисты отдела маркетинга рассказали о линейке аксиальных фитингов Pro Aqua. Латунные фитинги с надвижной гильзой применяются для создания герметичных соединений с полимерными трубами PEX и PE-RT серии S3.2 (SDR 7.4). В ассортименте продукции также присутствует инструмент для монтажа аксиальных фитингов. Еще одной новой продукцией сезона 2017 стали группа безопасности, автоматика для теплого пола и термоголовки, произведенные под брендом Insolo. В сезоне 2017 за счет новых моделей расширился ассортиментный ряд шаровых кранов Pro Aqua, запорной арматуры Unio, появились новые коллекторные блоки и редукторы давления Pro Aqua.



В течение семинара специалисты компании «Эго Инжиниринг» подробно остановились на каждой из новинок, подробно рассказывая о ее технических характеристиках и сфере применения, а также отвечали на вопросы слушателей.



По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»