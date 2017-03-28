«Сантехкомплект» и «Полипластик» начали выпускать трубопроводы PE-Xa под брендом «РОС»

Компания «Сантехкомплект» совместно с компанией «Полипластик» запустила производство труб PE-Xa для отопления и водоснабжения РОС. Труба, производимая для «Сантехкомплект» под брендом РОС, является одной из первых труб PE-Xa, выпускаемых в России.



Соединение труб системы РОС осуществляется итальянскими латунными фитингами с натяжным полимерным кольцом. Качество монтируемой системы проверено лабораторией испытаний и подтверждено официальным заключением. Система РОС включает в себя коллекторные узлы, сборка которых осуществляется специалистами компании «Сантехкомплект» в соответствии со спецификацией заказчика. Поддерживаемый запас комплектующих позволяет производить поставку готовых коллекторов в кратчайшие сроки.



По материалам журнала «С.О.К»