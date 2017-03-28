АУМА рассказала о возможности проведения технической экспертизы

На производственных объектах, на которых эксплуатируются электроприводы производства АУМА, сервисные инженеры компании проводят комплексную проверку технического состояния оборудования по предварительно согласованной программе. Данная мера будет способствовать увеличению срока бесперебойной работы электроприводов АУМА.



В настоящее время проверка электроприводов проведена на электростанциях ПАО «Мосэнерго» ТЭЦ 20 и ТЭЦ 21. В ближайшее время аналогичная проверка начнется на объектах «Мосводоканала». Как отмечают в компании, по итогам проверки будет предоставлено техническое заключение по состоянию оборудования, рекомендации по устранению выявленных замечаний, стоимость сервисных работ для планирования предприятием своего бюджета на проведение сервисных работ и график технического



обслуживания для согласования с графиком регламентного ТО на предприятии. Также в процессе проверки специалисты компании ответят на вопросы эксплуатирующих служб о правилах надлежащей эксплуатации и техническом обслуживании электроприводов АУМА с разными видами запорно-регулирующей арматуры.



По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»

