ЗДТ «РЕКОМ» отмечает 25-летие!

2017 год для Завода деталей трубопроводов «РЕКОМ» стал знаковым – предприятию исполняется 25 лет. Как отмечают в официальном поздравлении представители завода, за эти годы пройден серьезный путь, покорены многие рубежи, преодолены сотни препятствий: «Самым главным нашим активом являются люди – опытные и профессиональные сотрудники, надежные партнеры и поставщики. Все те, кто ежедневно помогает предприятию идти намеченным курсом, строить планы развития производства, занимать ведущие позиции в отрасли СДТ. Этого удалось достичь благодаря тому, что все 25 лет мы работали и продолжаем работать, не отвлекаясь на внешние факторы и не оглядываясь на конкурентов».
На заводе подчеркивают, что останавливаться на достигнутых результатах не собираются: «Сегодня мы добились отличных результатов, но останавливаться на достигнутом не планируем – завод «РЕКОМ» будет расширяться и открывать новые направления. Опираясь на достигнутый результат, мы с уверенностью смотрим в будущее».
Журнал ТПА присоединяется к поздравлениям и надеется на долгое и плодотворное сотрудничество с ЗДТ «РЕКОМ». Также мы предлагаем вам посмотреть наш репортаж с производства деталей трубопроводов, снятый в конце 2015 года, и интервью Ефима Розова, генерального директора ЗДТ «РЕКОМ».
По материалам пресс-службы ЗДТ «РЕКОМ»
На заводе подчеркивают, что останавливаться на достигнутых результатах не собираются: «Сегодня мы добились отличных результатов, но останавливаться на достигнутом не планируем – завод «РЕКОМ» будет расширяться и открывать новые направления. Опираясь на достигнутый результат, мы с уверенностью смотрим в будущее».
Журнал ТПА присоединяется к поздравлениям и надеется на долгое и плодотворное сотрудничество с ЗДТ «РЕКОМ». Также мы предлагаем вам посмотреть наш репортаж с производства деталей трубопроводов, снятый в конце 2015 года, и интервью Ефима Розова, генерального директора ЗДТ «РЕКОМ».
По материалам пресс-службы ЗДТ «РЕКОМ»