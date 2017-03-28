АК «Фобос» получила лицензию ФСЭТАН на право изготовления оборудования для ядерных установок

В марте 2017 года ЗАО «Арматурная компания «Фобос» получило лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (регистрационный номер ЦО12-115-9652 от 09.11.2016 г.) на право изготовления оборудования для ядерных установок на следующих объектах: сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами, предназначенные для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов (включая добычу урановых руд, гидрометаллургическую переработку, аффинаж, сублиматное производство, металлургическое производство, разделение изотопов урана, радиохимическую переработку ядерного топлива).



В результате компания «Фобос» в рамках лицензированной деятельности теперь имеет право на изготовление:



- кранов шаровых DN 6-300 PN 1,6-16,0 МПа (запорные, запорно-регулирующие, быстродействующие);

- клапанов обратных DN 10-200 PN 1,6-4,0 МПа;

- фильтров сетчатых DN 15-150 PN 1,6-2,5 МПа;