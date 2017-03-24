ОМК – лучший производитель труб для НГК России

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») по итогам 2016 года признана лучшим российским производителем трубной продукции для компаний нефтегазового комплекса в номинации «Трубы нефтегазового сортамента». Свой статус лидера компания ОМК вновь подтвердила по итогам рейтинга Координационного совета потребителей промышленной продукции для нефтегазового комплекса. В его основу легли результаты анкетирования свыше 30 компаний отрасли, включая «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Сибур» и других лидеров топливно-энергетического комплекса. Награждение состоялось в рамках 12-й конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе», которая прошла в Москве 16 марта 2017 года.



«От всего коллектива компании и от себя лично благодарю партнеров за высокую оценку нашей деятельности. Общественное признание лидеров отрасли подтверждает, что ОМК успешно реализует выбранную стратегию по развитию продукции и предложения, повышает уровень взаимодействия с клиентами и в работе всегда стремится соответствовать наивысшим стандартам», — отметил директор по маркетингу и стратегии ОМК Илья Коломеец.



В конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе» приняли участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших предприятий нефтегазового комплекса: «Газпром», «Транснефть», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Русснефть», «Башнефть», «Новатэк», «Сибур» и других. ОМК внедряет передовые технологии, вводит в строй современное оборудование по выпуску широчайшего сортамента стальных труб, постоянно работает над дальнейшим повышением качества рядовой продукции, доли продукции премиум-класса для ТЭК и сервиса. За последние пять лет лучшим производителем клиенты и партнёры называли ОМК четырежды — в 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.



По материалам пресс-службы ОМК