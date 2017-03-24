«РТМТ» посетили школьники Зауралья

23 марта 2017 года в Курганском государственном университете состоялся ежегодный областной фестиваль профессий «Молодые инженеры Зауралья», в котором приняли участие учащиеся школ Курганской области. В рамках мероприятия участникам были предложены экскурсии на крупные предприятия города Кургана. После завершения торжественного мероприятия в КГУ ребята из двух районов области посетили Обособленное подразделение «Курган» ООО «РТМТ». Экскурсию по заводу провел главный технолог предприятия Симаков Павел Александрович.



По материалам пресс-службы РТМТ