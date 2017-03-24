Глава Карелии посетил «Петрозаводскмаш»

ВРИО главы Республики Карелия Артур Парфенчиков в составе правительственной делегации посетил производственную площадку компании «АЭМ-технологии» (входит в Атомэнергомаш). О посещении «Петрозаводскмаша» Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов договорились во время рабочей встречи, которая состоялась 6 марта 2017 года.



В рамках встречи Игорь Котов провел для Артура Парфенчикова экскурсию по сварочно-сборочному и механообрабатывающему производству. Руководителю региона были продемонстрированы основные виды продукции, которые в настоящий момент изготавливает производство. Это оборудование для атомной энергетики — ёмкости САОЗ, компенсаторы давления, корпуса главных циркуляционных насосов и элементы главных циркуляционных трубопроводов. На участке трубопроводной арматуры гости ознакомились с новым производством и изделиями, которые здесь производятся – это задвижки и затворы для трубопроводов АЭС. Также гостям были продемонстрированы детали, изготавливаемые предприятием в рамках изготовления многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР).



Кроме того, генеральный директор «АЭМ-технологии» рассказал ВРИО главы республики о перспективах развития предприятия и новых продуктах в рамках импортозамещения, которые



«Петрозаводскмаш» начинает осваивать. Такими перспективными направлениями, которые позволят обеспечить в том числе загрузку Литейного завода, являются производство отливок и механическая обработка комплектующих для станкостроения, изготовление узлов ветроэнергетических установок из отливок собственного производства, производство контейнеров для перевозки и хранения отработавшего ядерного топлива из высокопрочного чугуна с шаровидной формой графита, серийное производство блоков дизелей и комплектующих.



«Мы рады, что региональные власти придают большое значение развитию промышленного производства в Карелии и в частности завода «Петрозаводскмаш», — отметил генеральный директор компании «АЭМ-технологии» Игорь Котов. – Тот факт, что ВРИО главы Карелии Артур Парфенчиковв первые же дни своего назначения посчитал необходимым познакомиться с нашим производством, позволяет надеяться и на дальнейшее внимание и поддержку республиканских властей, которая, безусловно, помогает нам реализовывать наши инвестиционные проекты на площадке «Петрозаводскмаш».



«Мы видим, что в целом ситуация на предприятии хорошая, работники настроены оптимистично. Но сегодня мы должны думать о расширении ассортимента продукции, выходе на новые рынки для того, чтобы предприятие сбалансированно работало и меньше зависело от конъюнктуры в отдельной отрасли. Нам важно, чтобы сегодня «Петрозаводскмаш» был задействован не только в атомной энергетике, но и нефтехимии и других направлениях промышленности. Безусловно, это сделает работу предприятия перспективно стабильной», — отметил в свою очередь ВРИО главы Карелии Артур Парфенчиков.



В рамках визита состоялась также встреча временно исполняющего обязанности главы региона с трудовым коллективом предприятия. В ходе неформального общения работники «Петрозаводскмаша» смогли задать Артуру Парфенчикову наиболее актуальные вопросы, касающиеся развития промышленности в Республики Карелии и развития городской инфраструктуры в Петрозаводске.



По материалам портала «и-Маш»